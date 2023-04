Flugverbote bei Krönung – Linienflüge nicht betroffen

Am Tag der Krönung von Charles III. werden in Teilen Englands für bestimmte Flugzeuge und Drohnen gewisse Beschränkungen gelten. Anders als beim Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. sollen kommerzielle Linienflüge jedoch nicht betroffen sein, wie die britische Nachrichtenagentur PA am Dienstag meldete. Die Krönung findet am 6. Mai statt.

Wegen eines gigantischen Überflugs über London mit mehr als 60 Militärflugzeugen wird der Luftraum in der Hauptstadt und mehreren weiteren Regionen in der Nähe den Angaben zufolge zeitweise für Leichtflugzeuge und Drohnen gesperrt. Notfallflugzeuge sollen von den Beschränkungen ausgenommen sein.

Nach der Krönungsparade wird der frisch gekrönte König Charles III. am 6. Mai am Nachmittag mit seiner Familie auf dem Balkon des Buckingham-Palasts erscheinen und von dort aus den rund sechs Minuten langen Überflug beobachten.

Beim Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. im September waren auch mehr als 100 Flüge vom größten Londoner Flughafen Heathrow gestrichen worden, da die Zeremonie nicht durch Fluglärm gestört werden sollte.