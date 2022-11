Formel-1-Star Vettel will Abschied nehmen wie Stefan Raab

Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel will seine Karriere wie TV-Entertainer Stefan Raab beenden. “Der war so omnipräsent in der Fernsehlandschaft, hat angekündigt aufzuhören – und dann war praktisch von heute auf morgen Ruhe”, sagte Vettel dem “Spiegel” nach Angaben vom Samstag. Nach 16 Jahren Formel 1 seien sein Vorbild Menschen, “denen es gelungen ist, einfach abzutauchen und den nächsten Schritt im Leben zu gehen”.

Nach seinem letzten Grand Prix in zwei Wochen wolle er in den nächsten Monaten bewusst auf Distanz zum Rennsport bleiben. “Jetzt habe ich insgeheim die Erwartung an mich selbst, auch ohne Formel 1 klarzukommen – als würde ich einen Entzug machen”, sagte der 35-Jährige. Er werde deshalb auf absehbare Zeit bei Rennen “ganz bestimmt nicht als Experte mit einem Mikrofon in der Hand vor der Kamera stehen und meinen Senf dazugeben”.

Zum Laufbahnende kritisiert der Heppenheimer die Macher der Formel 1. Sie würden “keine technologische Entwicklung in die Rennautos bringen, die wirklich Relevanz hat”. Der Motorsport müsse eine Antwort auf die Frage finden: Wozu das alles?

Dass die Grand-Prix-Serie ab 2026 mit Hybridmotoren fahren will, die mit CO2-neutralem Kraftstoff betrieben werden, lässt Vettel nicht gelten: “2026 finde ich zu spät.” Die Formel 1 sei viel zu sehr damit beschäftigt zu expandieren – “statt mit Weitsicht zum Schrittmacher für die Mobilität von morgen zu werden”.