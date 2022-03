Foto-Sammlung von Richard Gere wird versteigert

Hollywood-Star Richard Gere (72) versteigert einen Teil seiner Fotografie-Sammlung. Rund 150 Bilder von Künstlern und Fotografen wie Alfred Stieglitz, Richard Avedon, Diane Arbus, Irving Penn und Robert Mapplethorpe sollen zwischen dem 23. März und dem 7. April im Internet versteigert werden, teilte das Auktionshaus Christie’s in New York am Donnerstag mit. Als Gesamterlös würden rund zwei Millionen Dollar (rund 1,8 Millionen Euro) erwartet.

“Diese Fotos sind in mein Leben gekommen, weil ich etwas für sie gefühlt habe”, wurde der aus Filmen wie “Pretty Woman” bekannte Gere zitiert. “Sie haben eine echte Seele, eine Humanität, eine Freigiebigkeit – egal was für eine Technik benutzt wurde.”