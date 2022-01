Frankiert mit den Rolling Stones

Wer Post aus Großbritannien bekommt, kann in den kommenden Wochen womöglich die Rolling Stones von seinen Briefen oder Paketen grüßen sehen. Die Royal Mail gibt vom 20. Jänner an ein Sondermarken-Set mit Fotos der Rockband heraus, wie das britische Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Auf den Marken sind sowohl Gruppenporträts der Musiker als auch Aufnahmen von legendären Konzerten der Band zu sehen – von einer frühen Schwarz-Weiß-Aufnahme aus dem Londoner Hyde Park im Jahr 1979 bis hin zu einem Auftritt in Düsseldorf 2017.

Die Stones, die in diesem Jahr ihr 60-jähriges Jubiläum feiern, sind erst die vierte Band, der die Royal Mail eine eigene Briefmarken-Serie widmet. Vorher wurde diese Ehre den Beatles, Pink Floyd und Queen zuteil. Der langjährige Stones-Schlagzeuger Charlie Watts war im vergangenen Jahr im Alter von 80 Jahren in London gestorben. Bereits einige Wochen danach trat die Band mit einer Hommage an ihren gestorbenen Kollegen wieder auf.