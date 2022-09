Für Helene Fischer Auftritt mit Conchita Wurst möglich

Helene Fischer (38) ist nicht abgeneigt, mit Dragqueen Conchita Wurst auf der Bühne zu stehen. “Ich bin sehr offen”, antwortete die Sängerin (“Atemlos durch die Nacht”) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Köln auf eine entsprechende Frage. “Natürlich würde ich gerne mit ihr spielen. Es ist noch keine offizielle Einladung, da müssen wir noch schauen, was noch kommen kann. Aber ich bin auf jeden Fall nicht abgeneigt.”

Wurst, hinter der der Österreicher Tom Neuwirth (33) steckt, hatte zuvor gesagt, sie würde gern mal mit der deutschen Schlagersängerin zusammen auftreten. Conchita Wurst sei eine sehr interessante Person, sagte Fischer, “also nicht nur als Künstlerin oder Künstler-Figur, sondern ich finde gerade wie sie oder wie der Künstler Conchita, sage ich jetzt mal, Dinge sieht und auch nach außen transportiert, finde ich sehr interessant, und man merkt auch den Intellekt dahinter, das ist jetzt nicht nur eine Kunstfigur die sich gedacht hat: ‘Ok, ich starte jetzt mal etwas ganz Verrücktes.'”