Für Katie Melua ist ihr Vater der Rockstar der Familie

Popsängerin Katie Melua hat großen Respekt vor der Arbeit ihres Vaters als Herzchirurg. “Jetzt – seit der Pandemie – ist mein Vater der Rockstar in der Familie”, sagte die 36-Jährige dem Redaktionsnetzwerk Deutschland am Mittwoch. “Wir haben immer Witze darüber gemacht, dass mein Vater Leben rettet und ich einfach nur singe, aber am Ende mehr Geld als er verdiene.” Wenn man darüber nachdenke, sei das verrückt.

Die britisch-georgische Sängerin hatte 2005 mit “Nine Million Bicycles” einen ihrer ersten großen Hits. 2016 veröffentlichte sie ihr Studioalbum “In Winter”, am Freitag erscheint ihre neue Platte “Album No.8”.