Für Popstar Shakira sind ihre Lieder “die beste Therapie”

Popstar Shakira hat die eigene Musik geholfen, die Trennung von ihrem Ex-Mann, dem Fußballstar Gerard Piqué, zu bewältigen. “Meine Lieder sind die beste Therapie”, sagte die kolumbianische Sängerin am Montag in ihrem ersten Interview seit der Veröffentlichung ihres neuen Erfolgshits “BZRP Music Session #53”. Die Lieder seien “wirksamer als eine Sitzung bei einem Psychologen oder Psychoanalytiker”.

Die Aufnahme des Hits im Jänner sei für sie “ein Ventil” gewesen, sagte die 46-Jährige in einem Interview im mexikanischen Fernsehen. “Ich ging in einem Gemütszustand ins Studio und kam in einem anderen wieder heraus.” Ohne dieses Lied und die Möglichkeit, über den Schmerz nachzudenken, wäre sie “nicht dort, wo ich heute bin”, fügte Shakira hinzu.

Mit dem Text ihrer neuen Single teilt die Sängerin gegen ihren Ex-Mann und dessen neue Partnerin unter anderem mit den Zeilen aus: “Viel Sport, aber trainiere auch ein bisschen dein Gehirn”, “Du hast einen Ferrari gegen einen Twingo getauscht” sowie “Ich werde nicht zu dir zurückkehren, auch wenn du weinst oder bettelst”.

Shakira ist mit über 60 Millionen verkauften Alben eine der erfolgreichsten Musikerinnen der vergangenen zwei Jahrzehnte. Im Juni vergangenen Jahres trennte sie sich nach zwölf Jahren Beziehung von Piqué. Die beiden haben zwei Kinder zusammen und wurden vom US-Magazin “Forbes” mehrfach unter die Top 10 der “mächtigsten Paare der Welt” gewählt.