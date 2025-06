Geburtstagsparade für britischen König Charles

Von: APA/AFP

In London findet am Samstag (11.00 Uhr MESZ) die traditionelle Geburtstagsparade “Trooping the Colour” zu Ehren von König Charles III. statt. An der prunkvollen Zeremonie nehmen traditionell hunderte Soldaten, Pferde und Musiker teil. Zum Abschluss wird die königliche Familie auf dem Balkon des Buckingham-Palasts einen Überflug von Kampfflugzeugen verfolgen. Charles III. wird im November 77 Jahre alt.

Traditionsgemäß wird der Geburtstag britischer Monarchen jedoch stets mit einer Militärparade im Juni gefeiert, wenn besseres Wetter zu erwarten ist. Im vergangenen Jahr hatte der König wegen seiner Krebserkrankung nicht zu Pferde, sondern in einer Kutsche sitzend an der Parade teilgenommen. Überraschend nahm damals auch seine ebenfalls an Krebs erkrankte Schwiegertochter Kate, die Frau von Kronprinz William, teil.