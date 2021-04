Gemma Chan plant Hass-Morddrama über Vincent Chin

“Crazy Rich”-Star Gemma Chan (38) will ein Drama über die Ermordung des chinesischstämmigen Vincent Chin als Podcast und als Spielfilm herausbringen. Sie sei stolz darauf, den wahren Fall einem breiteren Publikum nahe zu bringen, schrieb die britische Schauspielerin asiatischer Abstammung am Donnerstag auf Twitter zu dem Hashtag #StopAsianHate. Chan hatte in den letzten Monaten die zunehmenden Angriffe und Hassreden gegen US-Bürger mit asiatischen Wurzeln scharf kritisiert.

Es sei wichtiger denn je, Vincents Geschichte zu erzählen, schrieb Chan. Sie verwies auf wachsenden Rassismus gegen Asiaten im Pandemie-Jahr, mit Schuldzuweisungen für Covid-19. Chan ist bei dem Projekt als Produzentin an Bord, die Filmemacher-Brüder Aaron und Winston Tao sollen Regie führen.

Der 27-jährige Ingenieur Chin war im Juni 1982 in der US-Stadt Detroit nach einem Bar-Besuch von zwei weißen Männern zu Tode geprügelt worden. Die beiden Angreifer, die in der unter japanischer Konkurrenz kriselnden Automobilindustrie arbeiteten, kamen mit einer Geld- und Bewährungsstrafe davon. Sie hatten Chin für einen Japaner gehalten. Der Fall rief damals eine asiatische Bürgerrechtsbewegung ins Leben.