George Ezra sagte Konzert in London wegen Schwindelgefühlen ab

Der britische Popstar George Ezra (“Shotgun”) hat am Dienstag ein geplantes Konzert in London wegen “akuter Schwindelgefühle” kurzfristig abgesagt. “Unglücklicherweise hat George sich heute Nachmittag unglaublich unwohl gefühlt”, hieß es am frühen Abend auf dem Twitter-Account Ezras. Ein Arzt habe bei dem 29-Jährigen akute Schwindelgefühle diagnostiziert. Das für den Abend geplante Konzert in der Londoner O2-Arena könne daher nicht stattfinden.

Die Tickets seien aber weiterhin gültig. “Bitte habt Geduld, bis wir für die Show einen neuen Termin finden – es tut uns sehr leid für alle, die heute Abend angereist sind”, hieß es an die Fans gerichtet. Ob Ezra noch auf weitere Konzerte verzichten muss, war zunächst nicht bekannt. Er wird am 30. März in Ischgl beim Top of the Mountain Spring Concert erwartet.