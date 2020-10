Gericht hört Berufung von Bill Cosby im Dezember an

Der Schauspieler befindet sich seit 2018 in Haft

Rund zwei Jahre nach der Verurteilung von Bill Cosby (83) will sich das höchste Gericht im US-Bundesstaat Pennsylvania Anfang Dezember mit dem Berufungsantrag des US-Schauspielers befassen. Für den 1. Dezember sei eine Anhörung geplant, die wegen der Coronavirus-Pandemie per Telefon stattfinden werde, berichteten US-Medien am Freitag unter Berufung auf Gerichtsdokumente. Der Pennsylvania Supreme Court hatte zuvor im Sommer zwei der zahlreichen Einwände Cosbys akzeptiert.

Der Schauspieler und Comedian befindet sich seit 2018 wegen sexueller Nötigung im Gefängnis, wo er eine Strafe von mindestens drei und höchstens zehn Jahren Haft absitzen muss. Zahlreiche frühere Anträge auf Berufung und vorzeitige Haftentlassung waren abgelehnt worden.