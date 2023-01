“Germany’s Next Topmodel” startet im Februar 18. Staffel

Die Castingshow “Germany’s Next Topmodel” geht in die 18. Staffel. Sie beginnt am 16. Februar und soll wie gewohnt donnerstags um 20.15 Uhr laufen, teilte ProSieben am Sonntag mit. Zum Auftakt geht es nach Hollywood, wo Heidi Klum als Moderatorin auf die 30 neuen Kandidatinnen trifft.

Die 17. Staffel hatte den Schwerpunkt Diversität und wurde von der Österreicherin Lou-Anne gewonnen. Auch ihre Mutter Martina hatte als Kandidatin mitgemacht und kam auf Platz 3.