Giovanni Zarrella ist Schallplatten-Fan

Moderator Giovanni Zarrella (43) ist beim Musikhören und Filmegucken nach eigenen Worten “klassisch” – manche würden sagen konservativ. “Ich habe also noch einen Plattenspieler und einen DVD-Player bei mir zu Hause stehen”, sagte der mit Bro’Sis bekannt gewordene Sänger der Deutschen Presse-Agentur. “Wenn ich es mir so richtig gut gehen lassen will, dann lege ich mir daheim eine Schallplatte auf, damit kann ich mich so richtig schön berieseln lassen.”

Im Grunde höre er ständig Musik, insbesondere auf Reisen, erzählt Zarrella. “Ich bin bis zu 60 000 Kilometer pro Jahr im Auto unterwegs, und da gibt es kaum einen Kilometer ohne Musik – sie läuft sogar leise im Hintergrund, während ich telefoniere. Ich höre auch gern bei verschiedenen Radiosendern hinein, weil es mich sehr interessiert, was gerade angesagt ist”, sagt Zarrella.

Die erste Ausgabe der “Giovanni Zarrella Show” im ZDF kommt am Samstag (11.9., 20.15 Uhr) aus Berlin. Angekündigt sind Gäste wie Andrea Berg, Kerstin Ott, Nino de Angelo und Santiano.