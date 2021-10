Giulia Siegel: Ein schwuler Sohn ist ein Geschenk

Giulia Siegel (46), Model und DJ, plädiert dafür, mit dem Thema Homosexualität offen und natürlich umzugehen. “Es sollte eigentlich gar kein Thema mehr sein – es wird aber in Deutschland immer wieder zu einem gemacht”, sagte die aus Fernsehshows bekannte Tochter des Produzenten Ralph Siegel der “Bild am Sonntag”. Demnach hat sie eigentlich schon immer gewusst, dass ihr Sohn Nathan (19) schwul ist. “So was merkt man als Mutter doch früh.”

Das “ungewollte, aber offizielle Outing”, als ihr Sohn das erste Mal einen Mann mit nach Hause brachte, schilderte Siegel so: “Ich kam von einem DJ-Gig nach Hause. Bin wie immer in die Kinderzimmer gegangen, hab kurz gelüftet, bei Nathan die Bettdecke aufgeschüttelt – und hab dort vier behaarte Beine gesehen! Ich hab sofort meinen Freund angerufen: “Schatzi, Schatzi, jetzt ist es raus! Bei Nathan liegt ein Mann im Bett!” Um elf kam er dann in die Küche und meinte: “Mama, ich bin schwul!” Und ich so: “Ich weiß!” Und ich sage Ihnen: Für eine Mutter ist ein schwuler Sohn ein Geschenk, weil er immer sehr eng bei der Mama ist und auch lange bleibt.”

Nathan Siegel erzählte, sein Freund heiße Raphael, sei 27 Jahre alt, sie seien seit über einem Jahr zusammen. “Wir ziehen sogar nächsten Monat hier in München zusammen, das wird sehr spannend.”