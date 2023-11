Götz-George-Preis an Schauspielerin Angela Winkler

Die Schauspielerin Angela Winkler erhält den Götz-George-Preis. Die 79-Jährige zeichne sich durch eine “unbändige Freude am Spiel” und “einen leichtfüßigen Umgang mit dem ihr eigenen, großen Können” aus, teilte die Jury am Samstag in Berlin zur Begründung mit und ergänzte: “Diese Künstlerin lässt die Seele sprechen.” Den mit 10.000 Euro dotierten Preis erhalten Schauspieler und Schauspielerinnen, die mit ihrem Wirken die Film, Fernseh- und Theaterlandschaft geprägt haben.

Winkler wurde 1944 in Templin in der Uckermark geboren und lebt heute laut Mitteilung mit ihrem Mann in Berlin und Frankreich. Ihr erstes Engagement hatte sie demnach im Westfälischen Landestheater in Castrop-Rauxel. Zum Star wurde sie nach den Angaben der Götz-George-Stiftung durch ihre Titelrolle im Film “Die verlorene Ehre der Katharina Blum” aus dem Jahr 1975. Bekannt ist die Schauspielerin auch aus der oscarprämierten Buchverfilmung “Die Blechtrommel” oder aus der Netflix-Serie “Dark”.

Die Künstlerin wurde bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. 2019 bekam sie den Schauspielpreis für ihre Leistung im Theater.

Der Götze-George-Preis wurde 2017 geschaffen und ist nach dem Schauspieler Götz George (1938-2016) benannt. Ausgezeichnet wurden bisher Matthias Habich, Gudrun Ritter, Karin Baal, Margit Carstensen und Peter Striebeck.