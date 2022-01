Golden-Globe-Vergabe ohne Publikum und roten Teppich

Die Vergabe der Golden Globes am Sonntag (9. Jänner) wird ohne Publikum und ohne den üblichen Empfang am roten Teppich stattfinden. Das gab der Verband der Auslandspresse (HFPA) am Dienstag (Ortszeit) bekannt. Die Gewinner der 79. Golden Globe Awards sollen demnach im Rahmen einer abendlichen Veranstaltung im Ballsaal des Beverly Hilton Hotels bekanntgegeben werden. Wegen der Corona-Pandemie sollen nur ausgewählte Gäste zugelassen werden, darunter Verbandsmitglieder.

Anwesende müssen Impfnachweise und negative Tests vorlegen, Masken tragen und Abstand halten. Im Rahmen der Gewinner-Bekanntgabe will der Verband auch seine philanthropische Arbeit und Spendenempfänger vorstellen und Reformen mit Blick auf mehr Diversität und Gleichstellung ansprechen.

Der kleine HFPA-Verband war 2021 wegen mangelnder Vielfalt und Intransparenz unter heftige Kritik und Reformdruck geraten. Der Haussender NBC, der die Trophäen-Gala seit 1996 ausstrahlte, sagte die üblicherweise starbesetzte TV-Show für 2022 ab. Danach wählte der Globe-Verband im Zuge von Reformen einen neuen Vorstand und nahm mehr Mitglieder auf. Rund 100 Auslandsjournalisten stimmen nun über die seit 1944 vergebenen Film- und TV-Preise ab. Mitte Dezember wurden die Nominierungen verkündet.

Die Dramen “Belfast” und “The Power of the Dog”” zählen mit jeweils sieben Nominierungen zu den Favoriten. Auch das Spielberg-Musical “West Side Story”, die Tragikomödie “Licorice Pizza”, die Satire “Don’t Look Up” und das Sportdrama “King Richard” haben mehrere Gewinnchancen.