Goldie Hawn, Bette Midler und Diane Keaton drehen Komödie

Das könnte lustig werden: 24 Jahre nach ihrem letzten gemeinsamen Filmauftritt in der Komödie “Der Club der Teufelinnen” wollen Goldie Hawn, Bette Midler und Diane Keaton wieder zusammenarbeiten. Die 74-jährigen Kolleginnen übernehmen die Hauptrollen in der geplanten Comedy “Family Jewels”, wie “Variety” am Donnerstag berichtete.

Die Chemie zwischen den drei Stars sei “unübertroffen und unwiderstehlich”, sagte der zuständige US-Produzent Bradley Fischer dem Filmportal. Die Dreharbeiten sollen demnach noch in diesem Jahr beginnen.

“Family Jewels” dreht sich um drei Frauen, die alle einmal mit demselben Mann verheiratet waren. Als der Ex-Gatte plötzlich stirbt, sind die Witwen gezwungen, Weihnachten mit ihren Kindern und Enkeln gemeinsam zu verbringen. In “Der Club der Teufelinnen” (1996) übte das Trio Rache an Ex-Ehemännern, die wegen jüngerer Frauen untreu geworden waren.