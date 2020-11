Goldie Hawn erhielt zahlreiche Glückwünsche zum Geburtstag

Komödien-Star Goldie Hawn hat sich zu ihrem 75. Geburtstag am Samstag über eine Flut von Glückwünschen freuen können. Tochter Kate Hudson (“Almost Famous”) schwärmte auf Instagram von Hawn als “Göttin”, “Schmetterling-Mutter” und “leuchtender Stern”. Dazu postete die 41-Jährige ein Schwarz-Weiß-Foto der sechsfachen Großmutter als junges Mädchen. Zahlreiche Stars schlossen sich den Glückwünschen an, darunter Kolleginnen wie Rita Wilson, Octavia Spencer und Naomi Campbell.

Amy Schumer, die in der Action-Komödie “Mädelstrip” (2017) die Tochter von Hawns Figur spielte, wünschte “Happy Birthday Mama”. “Du bist einfach zauberhaft und ich liebe dich so sehr”, schrieb sie zu einem Foto der beiden Schauspielerinnen.

Hawn, die am Samstag 75 Jahre alt wurde, hatte zwei Tage zuvor mit ihrem langjährigen Partner Kurt Russell (69) in Los Angeles die Premiere des Netflix-Films “Christmas Chronicles 2” gefeiert. In dem Weihnachtsklamauk spielen sie das Ehepaar Mrs. Claus und Santa Claus.