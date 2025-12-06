Gottschalk geht von Abschiedsshow unter Applaus ab

Von: APA/dpa

Thomas Gottschalk will sich gänzlich aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Das sagte er auf Nachfrage von Moderator Günther Jauch in der Show “Denn sie wissen nicht, was passiert”. “Es gibt einen gewissen Punkt, wo man sagt, jetzt hat die Öffentlichkeit nichts mehr mit einem zu tun. Rote Teppiche und so weiter – kein Thema mehr”, sagte Gottschalk. Um 22.15 Uhr verließ die deutsche TV-Legende unter dem Applaus der Zuschauer die Bühne.

Seine Frau Karina nahm ihn mit einem Kuss in Empfang. Jauch hatte Gottschalk zuvor gefragt, wie er sich sein neues Leben vorstelle, ob nun tatsächlich der Instagram-Account geschlossen und er in keiner Sendung mehr zu sehen sein werde. “Du willst abtauchen, man wird dich in dieser klassischen Öffentlichkeit nicht mehr sehen, und das willst Du auch so?”, fragte Jauch. “Ja”, antwortete Gottschalk, und fügte an: “Das mit 75 ist glaube ich der richtige Zeitpunkt, wo man sagt, ich ziehe mich zurück.”

Bereits im Frühjahr hatte Gottschalk angekündigt, sich mit der RTL-Spielshow “Denn sie wissen nicht, was passiert” am 6. Dezember zumindest von der Samstagabendunterhaltung verabschieden zu wollen. An seiner Seite waren am Abend seine Co-Stars Günther Jauch und Barbara Schöneberger sowie als Gäste Moderator Jörg Pilawa, Sänger Giovanni Zarrella und Gottschalks langjähriger Freund, der Komiker Mike Krüger.

Gottschalk hatte vergangenen Sonntag seine Krebserkrankung bekannt gemacht. Am Morgen hatte sich der Entertainer mit einer Videobotschaft an seine Fans gewandt. “Macht euch um mich bitte keine Sorgen”, sagte er in dem auf Instagram veröffentlichten Beitrag. “Ihr wisst, dass ich die Dinge positiv angehe. Das tue ich auch in diesem Falle.”

“Es geht mir gut”

“Es geht mir gut, und ich freue mich auf die Rente”, sagte der an Krebs erkrankte 75-Jährige am Samstagabend in der RTL-Spielshow “Denn sie wissen nicht, was passiert!”. Gottschalk berichtete seinem langjährigen Weggefährten und Mit-Moderator Günther Jauch auch von regelmäßigen Untersuchungen, der er aufgrund seiner Krebs-Erkrankung habe. Dieser wollte wissen, ob dabei geschaut werde, ob sich womöglich wieder etwas “gebildet” habe.

Mike Krüger und Karina Gottschalk im Saal

Der beliebte Entertainer erhielt auch Unterstützung von seiner Ehefrau. Karina Gottschalk saß mitten im Publikum. Mike Krüger setzte sich neben sie. “Ich passe auf Karina auf”, scherzte er.

Gottschalk hatte vergangenen Sonntag seine Krebserkrankung bekannt gemacht. Seinen Showabschied hatte er bereits im Mai kurz vor seinem 75. Geburtstag angekündigt.

“Machte euch um mich keine Sorgen”

In der Früh hatte sich der Entertainer mit einer Videobotschaft an seine Fans gewandt. “Macht euch um mich bitte keine Sorgen”, sagte er in dem auf Instagram veröffentlichten Beitrag. “Ihr wisst, dass ich die Dinge positiv angehe. Das tue ich auch in diesem Falle.”

In dem Videogruß vor seinem Abschied in der Show am Samstagabend sagte er weiter: “Ich hoffe, ihr schaltet ein und seid dabei, ich bin auf jeden Fall dabei.” Und dann schickte er noch hinterher: “In diesem Sinne wünsche ich euch Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Euer Thomas.”

Zusammen mit Gottschalk ziehen sich auch dessen Co-Stars Günther Jauch und Barbara Schöneberger nach sieben Jahren aus der Spielshow des Privatsenders zurück.