“Großstadtrevier” nun längster deutscher Serien-Dauerbrenner

Die beliebte deutsche Vorabendserie “Großstadtrevier” wird zum Dauerbrenner der Superlative. Ab Montagabend wird die mittlerweile 34. Staffel der Serie ausgestrahlt. Damit ist das “Großstadtrevier” nach ARD-Angaben mittlerweile die am längsten laufende Serie im deutschen Fernsehen. Der Klassiker aus Hamburg löse damit die “Lindenstraße” auf dem ersten Platz ab, sagte eine Produktionssprecherin am Freitag in Hamburg.

Seit Ende 1986 ist das “Großstadtrevier” auf Sendung und seitdem sind mehr als 450 Folgen gedreht worden. Die “Lindenstraße” lief von Ende 1985 bis März 2020. Das “Großstadtrevier” läuft immer an Montagen um 18.50 Uhr im Ersten.