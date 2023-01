H.P. Baxxter holt zwei neue Mitglieder in seine Band Scooter

Die Hamburger Techno-Band Scooter ist wieder zu dritt. Frontmann H. P. Baxxter hat sich nach dem Weggang seiner beiden letzten Mitstreiter nun zwei neue Bandmitglieder an seine Seite geholt. Die beiden heißen Jay Frog (46) und Marc Blou (24), wie das Management am Montag auf Nachfrage der dpa mitteilte. Einer von ihnen weiß bereits, was mit dem Engagement auf ihn zukommt: Jay Frog war den Angaben zufolge bereits zwischen 2002 und 2006 bei Scooter dabei.

Zuvor hatte die Band auf Instagram von dem neuen Trio berichtet und vom nun startenden siebenten Kapitel gesprochen. “Toller Start schon mit der ersten Seite des 7. Kapitels: Waste your Youth” schrieb die Band da auf Englisch und bezog sich auf den Titel ihrer neuesten Single “Waste Your Youth”.

“Wir freuen uns sehr auf Marc und über die Rückkehr von Jay. Schon gleich bei der ersten Produktion hat sich gezeigt, dass die Chemie stimmt. ‘Waste Your Youth’ hat den besten Start einer Scooter-Single seit Jahren hingelegt und steht innerhalb einer Woche schon bei 1.000.000 Streams”, sagte H. P. Baxxter.

Frog ist ein deutscher DJ und Musikproduzent, er war am Hit “Nessaja” beteiligt, der in Deutschland 2002 Platz 1 der Charts stürmte. Der Bremer Marc Blou habe innerhalb kurzer Zeit durch seine frischen Produktionen auf sich aufmerksam gemacht, und durch die Zusammenarbeit an “Waste Your Youth” kam es schließlich zum Einstieg in die 1993 gegründete Band.