“Hairspray”-Regisseur John Waters erhält Hollywood-Stern

US-Kultregisseur John Waters, der mit Filmen wie “Hairspray”, “Polyester” und “Cry-Baby” bekannt wurde, soll in Hollywood mit einem Stern geehrt werden. Die 2.763. Plakette auf dem berühmten “Walk of Fame” werde am 18. September enthüllt, teilten die Verleiher der Auszeichnungen am Dienstag mit.

Waters sei über viele Jahre ein “riesiger Teil der Popkultur” gewesen, schrieb Veranstalterin Ana Martinez in der Mitteilung. Als Gastredner sind Promi-Fotograf Greg Gorman und die Schauspielerinnen Ricki Lake und Mink Stole eingeladen.

Der 77-Jährige mit dem charakteristischen, hauchdünnen Oberlippenbärtchen, der seit den 1970er Jahren mit bissigem Witz provoziert und unterhält, hat auch als Künstler, Autor und Schauspieler Erfolg. 2018 erhielt er als Schriftsteller den französischen Offiziersorden für Kunst und Literatur. 2019 verlieh ihm das Filmfestival von Locarno den Lebenswerk-Preis.

Das Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles widmet Waters ab Mitte September eine große Show. Die Ausstellung “John Waters: Pope of Trash”, mit mehr als 400 Werken aus seinem filmischen Schaffen, soll bis August 2024 in dem Museum zu sehen sein.