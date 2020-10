Hallervorden erster Rate-Gast bei “The Masked Singer”

Kabarettist Dieter “Didi” Hallervorden kehrt in anderer Funktion zur ProSieben-Show “The Masked Singer” zurück. Im Frühling stand der 85-Jährige noch selbst als Kandidat und gehüllt in ein Chamäleon-Kostüm auf der Bühne – beim Auftakt der dritten Staffel am Dienstag wird er im Rateteam Platz nehmen. Das teilte der Sender am Montag mit. Hallervorden ist damit der erste Gast des neuen Stamm-Teams, das aus Moderatorin Sonja Zietlow (52) und Komiker Bülent Ceylan (44) besteht.

In der neuen Staffel treten erneut zehn Prominente in Kostümen an, die es zu enttarnen gilt. Mit dabei sind zum Beispiel ein Alpaka, ein Frosch und ein Hummer.