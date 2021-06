“Harriet”-Star Cynthia Erivo bringt erstes Album heraus

Erivo kündigt "Ch. 1 Vs. 1" mit zwölf Songs an

Die britisch-nigerianische Schauspielerin Cynthia Erivo (“Harriet”) will ihr Debütalbum herausbringen. Erivo kündigt “Ch. 1 Vs. 1” mit zwölf Songs für Mitte September an. Auf Instagram stellte sie zugleich die erste Singleauskopplung “The Good” vor. In dem Pop-Soul-Song singt sie über das Ende einer Beziehung von zwei schwarzen Frauen und über “das Gute” in ihrer Erinnerung. Sie sehe sich als Geschichtenerzählerin, auch in ihrer Musik, so Erivo laut “Hollywood Reporter”.

Am New Yorker Broadway hatte die gebürtige Londonerin 2016 eine Tony-Trophäe für das Musical-Revival “The Color Purple” als beste Hauptdarstellerin gewonnen. Sie wurde auch mit einem Grammy und Emmy gekürt und 2020 für den Film “Harriet” als Hauptdarstellerin und für den Song “Stand Up” für einen Oscar nominiert. In dem Historiendrama spielte sie die schwarze Sklavin Harriet Tubman, die sich 1849 befreite und dann anderen Sklaven bei der Flucht half. In der dritten Staffel der US-Serie “Genius” verkörperte Erivo zuletzt die Soul-Ikone Aretha Franklin.