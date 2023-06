Harrison Ford am “Captain America”-Drehset – erstes Foto

Hollywood-Schauspieler Harrison Ford (80), der sein Debüt in einem Marvel-Superheldenfilm gibt, ist erstmals in einem Foto am Set von “Captain America: Brave New World” zu sehen. Marvel Studios und Schauspieler Anthony Mackie (44) posteten den Schnappschuss am Dienstag (Ortszeit) auf Instagram. Darauf sind Ford und Mackie gemeinsam in ein Gespräch vertieft.

“Wenn Harrison Ford dir erzählt, wie man jemanden am besten vermöbelt, dann hörst du zu”, witzelte Mackie. “Danke für die Weisheiten und das Lachen am Set, mein Freund!”, fügt er in dem Posting hinzu.

Ford schlüpft in “Captain America: Brave New World” in die Rolle des schnurrbärtigen Generals Thaddeus Ross, der in früheren Filmen von William Hurt gespielt worden war. Hurt war 2022 an Krebs gestorben. Hauptdarsteller der vierten “Captain America”-Verfilmung ist Mackie (“Tödliches Kommando – The Hurt Locker”), der als Marvel-Held Sam Wilson alias Falcon Verbündeter von Captain America (Chris Evans) war und nun dessen Erbe antreten soll. Der nigerianisch-amerikanische Filmemacher Julius Onah (“The Cloverfield Paradox”) führt Regie. Der Kinostart ist für Mai 2024 geplant.

Vor wenigen Wochen war Harrison Ford mit seinem fünften “Indiana Jones”-Film in Cannes groß gefeiert worden. Der Abenteuerstreifen “Indiana Jones und das Rad des Schicksals” um den legendären Archäologen kommt Ende Juni in die deutschen Kinos.