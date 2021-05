Harry und Meghan kündigen Corona-Hilfsprojekt in Indien an

Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) haben am Mittwoch, an ihrem dritten Hochzeitstag, ein neues Projekt ihrer gemeinnützigen Organisation Archewell angekündigt. Gemeinsam mit der Nichtregierungsorganisation World Central Kitchen wollen sie in der indischen Millionenstadt Mumbai ein Hilfszentrum einrichten, um Bedürftigen während der Corona-Pandemie zu helfen. Über ihre Organisation Archewell sind sie an mehreren sozialen Projekten beteiligt.

Anfang Mai, zum zweiten Geburtstag ihres Sohnes Archie, hatten sie etwa zu Spenden für Corona-Impfungen in ärmeren Ländern aufgerufen. “Hunderttausende Menschen haben ihre Leben verloren, Millionen sind infiziert, und es gibt große Besorgnis, dass die Krise schlimmer ist als berichtet wird”, heißt es in einer Mitteilung auf der Archewell-Webseite. Die beiden Organisationen betreiben zusammen bereits eine Initiative auf der Karibikinsel Dominica, zudem entsteht ein Zentrum in Puerto Rico, um Essen zu verteilen und andere Krisen-Hilfsdienste zu leisten.

Das Paar hatte sich vor etwas mehr als einem Jahr vom engeren Kreis der britischen Königsfamilie losgesagt und seinen Lebensmittelpunkt nach Kalifornien verlegt. Im Sommer erwarten Meghan und Harry die Geburt eines Mädchens.