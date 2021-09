Helene Fischer gibt 2022 Comeback-Konzert in München

Deutsch-Popstar Helene Fischer (37) kehrt 2022 in München auf die Bühne zurück. Die Sängerin (“Atemlos”) werde auf dem Messegelände am 20. August ihr einziges Deutschlandkonzert 2022 geben, heißt es auf ihrer Webseite. “Ich freue mich sehr, dass die Messe München nächstes Jahr Gastgeber dieses exklusiven Open-Air-Konzerts sein wird”, sagte Klaus Dittrich, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe München, am Montag. Der Vorverkauf beginnt am Donnerstag.

Vor kurzem hatte Helene Fischer ihre Kreativpause beendet und den Song “Vamos a Marte” (deutsch: “Lass uns zum Mars fliegen”) veröffentlicht, den sie im Duett mit Luis Fonsi (“Despacito”) singt. Mit Spannung erwarten die Fans nun ihr neues Album “Rausch”.