Helene Fischer mag “spießige” Sonntage

Die deutsche Sängerin Helene Fischer (37) mag Sonntage – und zwar ganz gemütliche. “Ich liebe es, ganz traditionell spazieren zu gehen am Sonntag, total spießig”, sagte sie in einem Sat.1-Interview. Früher sei für sie manchmal eher der Donnerstag der Sonntag gewesen – wegen der vielen Termine am Wochenende. Sie wolle dann gerne in die Natur, gut essen und ein bisschen faulenzen.

Von: APA/dpa