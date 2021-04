“Hidden Tracks”: Schauspieler vertonen Berliner Geschichten

Das Deutsche Theater in Berlin lässt mehrere Schauspielerinnen und Schauspieler bekannte Geschichten einsprechen. In der Reihe “Hidden Tracks” wird jede Woche eine neue Aufnahme veröffentlicht. Dabei ist Maren Eggert, die gerade einen Silbernen Bären der Berlinale gewonnen hat. Sie liest einen Text aus “Sommerhaus, später” von Judith Hermann.

Mit dem Text verbinde sie die verschiedenen Besuche, die sie in Berlin Mitte der 1990er-Jahre gemacht habe, erklärt Eggert auf der Internetseite des Theaters. “Er gibt für mich auf besondere Weise das damalige Lebensgefühl wieder.”

Das Deutsche Theater ist wegen der Pandemie seit Monaten geschlossen – ebenso wie andere Bühnen in der Hauptstadt. Die vertonten Geschichten kann man beim Spazierengehen hören. Das Theater empfiehlt für Eggerts Aufnahme das Spreeufer am Treptower Park, fürs Hören von Éric Vuillards “Die Tagesordnung” das Regierungsviertel. Man könne die Aufnahmen aber natürlich auch an jedem anderen Ort hören.

(S E R V I C E – https://www.deutschestheater.de/digital/hidden-tracks/)