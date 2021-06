“Hollywood”-Koch Puck eröffnet Restaurant am Flughafen Wien

Wolfgang Puck landet auf dem Flughafen Wien. Der Starkoch wird nach Angaben vom Samstag in der Ankunftshalle im Terminal 3 sein österreichweit erstes Lokal eröffnen. Mitte Dezember soll es so weit sein. Betrieben wird “Wolfgang Puck Kitchen & Bar” von SSP – The Food Travel Experts, einem langjährigen Gastronomiepartner am Airport in Schwechat.

“Ich freue mich sehr, dieses kleine Restaurant an dem Ort zu eröffnen, an dem meine Reise begann. Es ist etwas ganz Besonderes für mich”, wurde Puck in einer Aussendung zitiert. Der Starkoch hat zwei Michelin Sterne erkocht und betreibt mehr als 100 Restaurants weltweit. Im Frühjahr 2017 wurde er mit einem Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood geehrt. Den Anfang hatte seine Erfolgsgeschichte 1982 mit dem “Spago” in Beverly Hills genommen.

Oliver Haub, Managing Director SSP DACH, zeigte sich “stolz”, mit Puck “einen Franchisepartner an Bord zu bringen, der wie kein anderer für eine hochwertige und gesunde internationale Küche steht, die Ihre kulinarischen Wurzeln in Österreich hat”. Mit dem neuen Restaurant werde “ein Stück Hollywood” auf dem Airport einziehen, sagte Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG, der zudem auf die Aufwertung des gastronomischen Angebots “um ein besonderes kulinarisches Highlight” verwies.