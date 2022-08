“House of the Dragon” geht in zweite Staffel

Die “Game of Thrones”-Vorgeschichte “House of the Dragon” bekommt eine zweite Staffel. Das teilten der US-Streamingdienst HBO und der in Deutschland ausstrahlende Pay-TV-Sender Sky am Freitag mit. Ein geplantes Veröffentlichungsdatum wurde zunächst nicht genannt. Bei Sky und seinem Ableger Wow soll dann auch Season zwei zu sehen sein.

Die Serie rückt das Haus Targaryen in den Mittelpunkt, also die Vorfahren von Daenerys, die im Besitz mehrerer feuerspeiender Drachen sind und deshalb herrschen. Paddy Considine spielt den gutmütigen König Viserys, “The Crown”-Star Matt Smith seinen Bruder Prinz Daemon, der angesichts eines fehlenden männlichen Nachkommen für Viserys eigentlich Thronfolger wäre. Dass sich Viserys entscheidet, seine Tochter, die Drachen reitende Prinzessin Rhaenyra (Emma D’Arcy), zur Thronfolgerin zu erklären, sorgt bei Daemon entsprechend für Verbitterung.