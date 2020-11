Hugh Grant spricht über Corona-Erkrankung

Der britische Star Hugh Grant und seine Ehefrau Anna Eberstein waren nach Angaben des Schauspielers mit dem Coronavirus infiziert. Es habe im Februar mit einem “sehr seltsamen” Syndrom begonnen, erzählte Grant in der “Late Show with Stephen Colbert” per Videoschaltung aus London im US-Fernsehen. Grant berichtete über “schreckliche Schweißausbrüche”, die wirklich “peinlich” gewesen seien.

Seine Augäpfel hätten sich “drei Nummern zu groß” angefühlt, dazu das Gefühl, als ob ein “riesiger Mann, jemand wie Harvey Weinstein”, auf seiner Brust sitzen würde, sagte er mit Blick auf den inzwischen wegen Sexualverbrechen verurteilten Hollywood-Mogul. Als er auch noch seinen Geruchssinn verloren habe, sei er “panisch” geworden. Er habe an Blumen und an Mülleimern gerochen und sich das Parfüm seiner Frau ins Gesicht gesprüht, aber nichts riechen können, sagte Grant mit einem Augenzwinkern.