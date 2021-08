Hunziker will Töchtern die Schweizer Heimat näher bringen

Die seit Jahren in Italien lebende Fernsehmoderatorin Michelle Hunziker (44) will ihren jüngeren Töchtern ihre Heimat, die Schweiz, näher bringen. “Ich bereue es sehr, meiner älteren Tochter Aurora kein Deutsch oder Schweizerdeutsch beigebracht zu haben”, sagte sie dem Schweizer Blick-TV. “Bei meinen jüngeren Kindern möchte ich das unbedingt nachholen.”

Der Vater von Aurora (24) ist der italienische Musiker Eros Ramazzotti, der ihrer jüngeren Töchter Celeste (6) und Sole (7) ihr heutiger Ehemann Tomaso Trussardi. Hunziker selbst spricht nur noch selten Schweizer Dialekt, wie sie sagte. Das passiere nur noch bei Telefonaten mit Ursula Andress (85), die wie Hunziker in Ostermundigen bei Bern aufwuchs. Andress wurde 1962 in einem James Bond-Film als Bikini-Girl Honey Rider berühmt. Auch sie lebt seit vielen Jahren in Italien.