“Ich rebelliere immer”: Grace Jones wird 75

Mindestens zwei große Festival-Auftritte will sich Grace Jones in den kommenden Monaten selbst zum Geburtstag schenken: Beim Blue Note Jazz Festival in New York und dem Festival Something in the Water in Virginia Beach ist die Musikkünstlerin, die am Freitag 75 Jahre alt wird, fest auf der Bühne eingeplant. Alter? “Mein Gott, dieses Wort benutzte ich nicht. Ich nenne es Weisheit.”

Jones ist Model, Sängerin, Musikerin, Schauspielerin – Gesamtkunstwerk. Sie feierte mit Andy Warhol im berühmten New Yorker “Studio 54”, modelte für die “Vogue”, schauspielerte neben “James Bond” Roger Moore und brachte zahlreiche erfolgreiche Musikalben heraus.

Geboren wurde Jones 1948 als Grace Mendoza in dem kleinen Ort Spanish Town nahe der jamaikanischen Hauptstadt Kingston. Anfangs wurde sie hauptsächlich von ihren streng religiösen Großeltern großgezogen, dann holten ihre in den US-Bundesstaat New York ausgewanderten Eltern sie und ihre Brüder in den 1960er-Jahren nach.

Jones studierte Theater, bekam erste Film- und Fernsehrollen und schließlich auch einen Plattenvertrag. Songs wie “I Need a Man” oder “Do or Die” wurden zu Discohits. Nebenbei modelte sie und wurde von Künstlern wie Andy Warhol und Keith Haring sowie von Starfotografen wie Helmut Newton porträtiert.

Auch mit ihrem Temperament machte Jones Schlagzeilen. Einen britischen Talkshowmoderator schlug sie, als er ihr den Rücken zudrehte. “Ich habe mich geändert und bin nicht mehr so ungeduldig, wie ich früher einmal war”, sagt sie heute. “Ich habe aufgehört, Menschen zu hauen. Lasst uns einfach sagen, ich schlage niemanden mehr zusammen.” Zu ihren Fehlern stehe sie offen, sagt Jones. “Ich mag keine Menschen, die Dinge verstecken. Wir sind nicht perfekt, wir haben alle Dinge, die andere Menschen möglicherweise nicht sehen wollen, aber ich zeige gerne meine Fehler.”

Mehrere Beziehungen scheiterten. Am stolzesten sei sie heute auf ihren einzigen Sohn Paolo – “Songschreiber, Produzent und unglaublicher Musiker” – und auf ihre “wunderschöne” Enkeltochter, sagt Jones.

Wie lange sie ihr volles Programm noch weitermachen und dabei so blendend aussehen kann? Ein Ende sei nicht absehbar, sagt Jones. Schönheitsoperationen lehnt sie ab. “Ich lasse mich nicht aufschneiden.” Ihr Aussehen sei einfach genetisch. Und außerdem: “Ich rebelliere immer. Ich denke nicht, dass ich je aufhören werde. Wie man sich einst an sie erinnern solle? “Erinnert euch an mich wie an den kompletten Tequila.”