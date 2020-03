Die Komikerin Ilka Bessin zweifelt inzwischen nicht mehr an ihrem Aussehen. “Ich bin irgendwann an dem Punkt angekommen, vielleicht auch bedingt durch den Tod meines Vaters, wo ich mir gesagt habe: Es gibt so viele andere Sachen, die wichtig sind”, sagte die 48-Jährige der Zeitschrift “Gala”. “Irgendwann stehst du vor dem Spiegel und sagst: Ich bin echt ein wertvoller Mensch.”

“Ich bin einfach eine kräftig gebaute Frau, ich bin sehr groß, 1,84 Meter, ich habe Schuhgröße 43”, ergänzte Bessin, die durch ihre Rolle als Cindy aus Marzahn bekannt wurde und derzeit an der RTL-Fernsehshow “Let’s Dance” teilnimmt. “Es hat lange gedauert, bis ich an den Punkt kam, an dem ich gesagt habe: Ich bin eine schöne Frau.”