Ina Müller verschiebt Drei-Länder-Tour in den Herbst

Die Hamburger Sängerin und Moderatorin Ina Müller hat angesichts der andauernden Unsicherheit wegen der Corona-Pandemie den Start ihrer geplanten Drei-Länder-Tour in den Herbst verschoben. Alle vorher geplanten Konzerte sind in das Jahr 2023 verlegt worden, wie der Konzertveranstalter in Hamburg mitteilte. Neuer Tourstart von Ina Müller und ihrer Band zum Album “55” ist damit am 7. Oktober in Essen. In Wien sind zwei Konzerte am 12. und 13. November in der Stadthalle geplant.

Von da aus geht es durch Deutschland, die Schweiz und Österreich. Bereits erworbene Tickets bleiben für die verlegten Konzerte gültig. Die beiden für den 2. Jänner geplanten Neujahrs-Konzerte in der Hamburger Elbphilharmonie könnten hingegen wie geplant – unter Einhaltung der 2G-Regeln – stattfinden.