Inka Friedrich mit gruseligem Hotel-Erlebnis in Paris

Schauspielerin Inka Friedrich hat einmal in einem Hotelzimmer in Frankreich eine sehr unheimliche Nacht verbracht. “Mein seltsamstes, leicht gruseliges Erlebnis hatte ich in einem schönen Hotel in Paris letztes Jahr kurz vor Weihnachten”, sagte die 58-jährige Berlinerin. “Ich kam in einer sehr stürmisch-verregneten Nacht an, hatte noch sehr lecker gegessen und schlief wunderbar, bis ich eine Person an meinem Bett in der Morgendämmerung zu sehen glaubte.”

Sie habe noch gedacht: “Bloß so tun, als ob du schläfst, und genau hören, was der Mann da macht. Ich hörte sich entfernende Schritte, machte die Augen auf und sah einen Mann in weißem Hemd leise den Flur zur Zimmertüre gehen und diese von außen leise schließen. Mein Herz raste! Bis heute weiß ich nicht, ob es ein Traum war oder nicht.”