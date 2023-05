Inspiration für Agatha Christie – Insel steht zum Verkauf

Die Insel inspirierte Autorin Agatha Christie zu zwei ihrer berühmtesten Werke, nun steht Burgh Island zum Verkauf. Für die kleine Gezeiteninsel vor der südenglischen Küste werden 15 Millionen Pfund (17,3 Millionen Euro) aufgerufen, wie die Zeitung “Times” am Mittwoch berichtete. Dafür bekommt man auch ein Luxushotel, dessen Erbauer mit Christie befreundet war, eines der ältesten Pubs des Landes sowie eine Strandhütte, die für die Schriftstellerin errichtet wurde.

Christie übernachtete wiederholt im Burgh Island Hotel und ließ sich vom Eiland zu ihrem meistverkauften Werk “Und dann gabs keines mehr” (“And Then There Were None”, 1939) sowie dem Krimi “Das Böse unter der Sonne” (1941) mit Ermittler Hercule Poirot inspirieren. Die Insel liegt 200 Meter vor der Grafschaft Devon und ist bei Flut nur mit einer Art Strandmobil erreichbar.