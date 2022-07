Italienischer Literaturkritiker Pietro Citati gestorben

Der italienische Schriftsteller, Literaturkritiker und Journalist Pietro Citati ist am Donnerstag im Alter von 92 Jahren gestorben. Der 1930 in Florenz geborene Essayist hat sich mit den Größen der europäischen Literatur beschäftigt und war langjähriger Kolumnist großer italienischer Zeitungen wie “Corriere della Sera” oder “La Repubblica”. Seine Biografien über Goethe, Tolstoi, Kafka und Mansfield wurden in mehrere Sprachen übersetzt.

Von: apa