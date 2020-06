Jamie Foxx trainiert für Biopic über Box-Legende Mike Tyson

Das lange geplante Biopic über die Box-Legende Mike Tyson kommt offenbar ins Rollen. Hollywoodstar Jamie Foxx (52, “Django Unchained”, “Baby Driver”) bestätigte in einem Interview, dass der Film grünes Licht erhalten habe. Er würde für die Rolle mit Klimmzügen und Liegestützen bereits kräftig trainieren, sagte der Oscar-Preisträger in der Instagram-Serie “Catching Up”.

Bereits 2014 hatten Produzenten die Filmbiografie mit Foxx in der Hauptrolle angekündigt. Es würde oft viele Jahre dauern, ein Biopic zu realisieren, erklärte Foxx. Er wolle die verschiedenen Leben und die Entwicklung des umstrittenen Boxers zeigen.

Mit seinem Porträt des Sängers Ray Charles in “Ray” (2004) hatte Foxx den Oscar als bester Hauptdarsteller gewonnen. Zuletzt spielte er in dem wahren Justizdrama “Just Mercy” einen zu Unrecht zum Tode verurteilten Schwarzen in den 1980er Jahren.

Tyson, heute 53 Jahre alt, ist einer der prominentesten und umstrittensten Sportler der vergangenen Jahrzehnte. In seiner 2013 vorgelegten Autobiografie schrieb er über Sex- und Drogensucht. Bereits im Alter von 20 Jahren war er Weltmeister. In einem WM-Kampf 1997 hatte er Evander Holyfield einen Teil von dessen Ohr abgebissen.