Janet Jackson kündigt neues Album und Tournee an

US-Popsängerin Janet Jackson (53, “When I Think Of You”) hat ein neues Album und eine Tournee ab Ende Juni angekündigt. “Ich habe all eure Wünsche gehört – und jetzt von meinen Lippen an eure Ohren: Ich arbeite an einem neuen Album und gehe auf eine brandneue Welttournee in diesem Sommer”, schrieb die Schwester von Superstar Michael Jackson (1958-2009) am Montag bei Instagram und Twitter.

Beides werde den Titel “Black Diamond” (Schwarzer Diamant) tragen. “Ich sehe mich selbst als einen schwarzen Diamanten in reinster Form. Ich bin ein Stein, ich habe eine harte Schale, aber ich gehe immer weiter voran. Ich will euch meine Stärke zeigen und euch Stärke geben”, schrieb Jackson, die mit Alben wie “Control” (1986) oder “janet.” (1993) zu einer der erfolgreichsten Pop- und Soulsängerinnen der Welt aufgestiegen war.

Für die Tournee gab Jackson zahlreiche Konzertdaten im Sommer in den USA und Kanada bekannt. Einen Veröffentlichungsdatum für das Album teilte sie zunächst nicht mit. Zuletzt hatte Jackson 2015 die Platte “Unbreakable” veröffentlicht, die Platz 1 in den USA erreichte. 2017 brachte die Sängerin ihren Sohn Eissa Al Mana zur Welt.