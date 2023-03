Jason Derulo schreibt Buch über Erreichen von Träumen

Sänger Jason Derulo (33) arbeitet an einem Buch über das Erreichen von Träumen. Auf Instagram schrieb er, seine eigene Karriere habe ihn dazu inspiriert: “Ich habe mich darauf vorbereitet, dieses Buch zu schreiben, seit ich ein neunjähriges Kind bin. Damals hielt ich mich an eine Reihe von Regeln, um meine Erfolgschancen zu erhöhen – wie eine Routine durchzuziehen, Hindernisse als Chancen zu sehen, Risiken einzugehen und die Messlatte für mich selbst höher zu legen.”

Der Musiker (“Savage Love”) ist auch für seine Videos auf TikTok bekannt. Die Plattform habe ihm gezeigt: “Kreative Menschen brauchen einen Plan. Es ist unmöglich, sich einem Traum zu widmen, wenn man nicht weiß, wie man ihn in die Tat umsetzen kann.” Den Plan solle sein Buch liefern. “Sing Your Name Out Loud: 15 Rules for Living Your Dream” erscheint voraussichtlich im Juni.