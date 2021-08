Jennifer Aniston scherzt über Partnerlook mit Harry Styles

US-Schauspielerin Jennifer Aniston macht Scherze darüber, dass sie für das Magazin “InStyle” in einem Hosenanzug fotografiert wurde, den zuvor schon der Sänger Harry Styles bei den Brit Awards getragen hatte. “Nennt mich einfach Harriet Styles”, schrieb die 52-Jährige in einer Instagram-Story über zwei Fotos, auf denen einmal sie und einmal Styles im selben Outfit zu sehen sind.

Styles (27) hatte im Mai eine Brit-Awards-Trophäe für seine Single “Watermelon Sugar” entgegengenommen. Dabei zog er mit seinem Gucci-Anzug, dessen Design an eine 70er-Jahre-Tapete erinnerte, Blicke auf sich.

Die Fotostrecke für die September-Ausgabe der amerikanischen “InStyle” hält nicht die erste modische Übereinstimmung zwischen Aniston und Styles fest: Die Schauspielerin zeigte bei Instagram auch ein Bild des britischen Sängers in einem T-Shirt, das Aniston schon in ihrer Rolle als Rachel Green in der Serie “Friends” getragen hatte. Zuvor hatten zahlreiche Nutzer in den sozialen Medien auf die Partnerlooks der beiden Promis verwiesen.