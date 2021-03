Jennifer Lopez und Alex Rodriguez angeblich getrennt

US-Popstar Jennifer Lopez und der frühere Profi-Baseballer Alex Rodriguez haben sich laut US-Medienberichten getrennt. Das Paar habe seine Verlobung gelöst, berichteten die “New York Post” und die Website “TMZ” am Freitag (Ortszeit). Eine offizielle Bestätigung für die Berichte gab es zunächst nicht. Lopez, die für Dreharbeiten in der Dominikanischen Republik ist, hatte am Donnerstag im Internet den Satz “Finde einen guten Grund, um heute zu lachen” gepostet.

Das Magazin “People” zitierte Bekannte des Paares mit den Worten, die Trennung habe sich “seit Langem abgezeichnet”. Die 51 Jahre alte Lopez und der sechs Jahre jüngere Rodriguez waren seit vier Jahren zusammen.