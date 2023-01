Jesse Eisenberg: Hoffentlich kommt mein Sohn nicht nach mir

US-Schauspieler Jesse Eisenberg (“The Social Network”) hofft, dass sein Sohn mehr nach seiner Frau als nach ihm selbst kommt. “Ich habe nur gebetet – vermutlich wie viele Eltern es tun – bitte hab nicht all die Dinge, die ich habe und an mir hasse”, sagte der 39-Jährige in der amerikanischen “Today”-Show. “Ich habe zwar Angst davor, dass mein Kind eigenständig wird, gleichzeitig bin ich aber so dankbar, wenn er andere Persönlichkeitsmerkmale entwickelt als ich.”

Laut “People”-Magazin ist der Bub, den Eisenberg mit seiner Frau Anna Strout hat, fünf Jahre alt. “Ich habe eine großartige Frau geheiratet”, erklärte Eisenberg. “Ich bete immer: Sei einfach wie sie, sei einfach wie sie, sei bitte komplett wie sie. Und größtenteils entwickelt er sich in diese Richtung.”