Jim Carrey: “Ich bin 60 und sexy”

Mit einer gewohnt skurrilen Videobotschaft hat sich Hollywood-Komiker Jim Carrey zu seinem 60. Geburtstag an seine Fans gewandt. “Ich bin 60 und sexy! Und heute Abend gibt es Maispüree und passierte Pfirsiche”, sagte der Kanadier. Dazu zeigte Carrey, was er in seinem Alter nach wie vor sehr gut kann: Grimassen schneiden. Carrey hatte am Montag Geburtstag.

Mit Comedy-Hits wie “Ace Ventura – Ein tierischer Detektiv”, “Die Maske”, “Dumm und Dümmer”, “Cable Guy – Die Nervensäge” und “Der Dummschwätzer” wurde er in den 90er Jahren als DER Slapstick-Star Hollywoods gefeiert. Zuletzt fiel er durch politische Karikaturen auf.

Carrey wuchs als jüngstes von vier Kindern in der kanadischen Provinz Ontario auf. Mit 18 Jahren wagte der Schulabbrecher den Sprung nach Los Angeles, wo er sich langsam in der Clubszene einen Namen machte – bis Hollywood auf ihn aufmerksam wurde.