Jim Carrey wird in US-Satireshow Joe Biden parodieren

Hollywood-Komiker Jim Carrey (58, “Bruce Allmächtig”) wird sich vor der Fernsehkamera in den demokratischen US-Präsidentschaftskandidaten Joe Biden verwandeln. Die Comedy-Show “Saturday Night Live” gab die prominente Besetzung für die Satire-Rolle am Mittwoch bekannt.

Die 46. Staffel der beliebten, bissigen Show soll am 3. Oktober Premiere feiern, also einen Monat vor den Präsidentschaftswahlen im November. In früheren SNL-Shows war Ex-Vizepräsident Biden auch schon von Jason Sudeikis und Woody Harrelson dargestellt worden.

Alec Baldwin kehrt mit seiner gefeierten Verkörperung von US-Präsident Donald Trump zurück. Baldwin hat für seine Trump-Parodie in den vergangenen Jahren schon viel Applaus bekommen. Die Komödiantin Maya Rudolph wird die Kandidatin der Demokraten für die Vizepräsidentschaft, Kamala Harris, spielen.

Der gebürtige Kanadier Carrey ist durch Komödien wie “Bruce Allmächtig”, “Der Ja-Sager” und “Dumm und Dümmer” bekannt. Zuletzt spielte er in “Sonic – The Hedgehog” mit. Er macht aber auch als Zeichner von sich Reden. Seine politischen Cartoons drehen sich auch um Donald Trump, den er in seinen Arbeiten scharf kritisiert.