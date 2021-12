Jimi Blue Ochsenknecht: Ein “wilder Kerl” wird 30

Als “wilder Kerl” wurde Jimi Blue Ochsenknecht an der Seite seines Bruders Wilson Gonzalez in den Nullerjahren zum bewunderten Teenie-Star. Heute feiert der Sohn von Natascha und Uwe Ochsenknecht seinen 30. Geburtstag. Mit neun Jahren stand er bereits vor der Kamera, aber er macht auch Musik und spielt Theater. Ansonsten ist er auch so ordentlich beschäftigt: Jimi Blue Ochsenknecht schreibt Kochbücher, macht Werbung und hat in Berlin-Mitte die Bar bOx eröffnet.

Für einen Lieferdienst hat er sogar ein eigenes veganes Gericht kreiert. Für das neue Jahr hat sich der Schauspieler einiges vorgenommen. Er wolle mehr auf seine Gesundheit und Ernährung achten, schrieb er bei Instagram: “Im Januar werde ich nämlich alle tierische Produkte von meinem Speiseplan streichen und versuchen mich einen Monat lang komplett vegan zu ernähren. Das wird schon eine Herausforderung für mich werden, denn wer mich kennt, weiß wie gerne ich auch das ein oder andere Steak esse.”

Jimi Blue Ochsenknecht ist ein Mann mit vielen Talenten und vielen Interessen. Dass er auch richtig gut tanzen kann, hat er vor einigen Jahren bei “Let’s Dance” zeigen können. Und wäre da nicht der Ermüdungsbruch im rechten Mittelfußknochen gewesen, er wäre in der RTL-Tanzshow sicherlich weit gekommen.

Weihnachten hat Jimi Blue Ochsenknecht mit seiner Ex-Freundin, Bachelor-Kandidatin und Influencerin Yeliz Koc, und dem gemeinsamen Kind gefeiert. Vor der Geburt der kleinen Snow Elanie hatten sich die Eltern allerdings bereits getrennt. Laut “Bunte” feierten alle bei den Ochsenknechts.

Und wie es bei den Ochsenknechts so zugeht, das soll man 2022 bei Sky sehen können. Der TV-Sender will eine mehrteilige Doku-Soap über das Leben der Familie ausstrahlen. Mit dabei sind nach Angaben von Sky Deutschland Mutter Natascha, die Geschwister Cheyenne, Wilson Gonzalez und natürlich Jimi Blue.