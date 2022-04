Joan Baez hilft mit gemaltem Selenskyj-Porträt

US-Sängerin Joan Baez (81) hat ein Porträt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gemalt, um die Ukraine nach dem russischen Angriff zu unterstützen. Das solle nun in limitierter Edition als Druck für je 500 Dollar (etwa 450 Euro) verkauft und alle Einnahmen an die Hilfsorganisation International Medical Corps gespendet werden, hieß es am Donnerstag in einer Pressemitteilung. Das Bild sei eine “bescheidene Anerkennung seines monumentalen Mutes”, wurde Baez zitiert.

Baez hatte jahrzehntelang Welterfolge als Musikerin gefeiert. Inzwischen tritt sie aber so gut wie nicht mehr auf und hat sich auf das Malen verlegt.