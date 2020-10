Johnny Depp gegen “The Sun” – Urteil am Montag erwartet

Im Prozess zwischen dem US-Schauspieler Johnny Depp und dem Verlag der britischen Boulevardzeitung “The Sun” wird für kommenden Montag ein Urteil in London erwartet. Das Gericht will nach Angaben vom Dienstag um 10.00 Uhr Ortszeit (11.00 MEZ) seine Entscheidung bekanntgeben. Depp (57) hatte wegen eines Artikels Klage erhoben, in dem behauptet wurde, er habe seine frühere Ehefrau Amber Heard (34) körperlich misshandelt.

Ob die beiden Schauspieler am Montag vor Gericht erscheinen würden, war zunächst unklar. Der Promi-Prozess zwischen Depp und Heard am High Court im Juli hatte weltweite Aufmerksamkeit erregt. Knapp drei Wochen lang zeichneten der Schauspieler und seine 23 Jahre jüngere Ex-Ehefrau in dem Verfahren das Bild einer zutiefst zerstörerischen Beziehung.

Die Schauspielerin sagte vor Gericht aus, sie habe Todesangst vor Depp gehabt. Er habe sie oft angeschrien, getreten und sogar gewürgt, warf Heard ihm vor. Depp beschuldigte wiederum seine Ex-Ehefrau, selbst gewalttätig gewesen zu sein.

Depp zählt zu den bestbezahlten Schauspielern Hollywoods. Er und Heard hatten sich bei den Dreharbeiten zum Film “The Rum Diary” kennengelernt. Das Paar trennte sich 2016 nach 15 Monaten Ehe.